[08/أكتوبر/2017]
بكين- سبأ:
حقق الأسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا اللقب الـ75 في مسيرته الاحترافية، بتتويجه اليوم الأحد بلقب دورة بكين الدولية للتنس، بعد فوزه بسهولة على الاسترالي كيريوس 6-2 و6-1.
واحتاج نادال الى 92 دقيقة ليحرز لقبه السادس هذه السنة، والـ75 في مسيرة تتضمن 16 لقباً في البطولات الكبرى (جراند سلام) بعدما توج في 2017 برولان جاروس الفرنسية للمرة العاشرة وفلاشينج ميدوز الاميركية.
وثأر نادال الذي استعاد هذا الموسم مستواه وصدارة التصنيف العالمي من كيريوس آخر لاعب فاز عليه في 2017 في ربع نهائي دورة سينسيناتي الامريكية للماسترز في اغسطس الماضي.
سبأ