اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مطار كوالالمبور الدولي الماليزي يسجل ارتفاع فى حركة الركاب كوالالمبور- سبأ:

سجل مطار كوالالمبور الدولي 7ر13 في المائة زيادة بحركة الركاب والمسافرين من يناير حتى أغسطس 2017م، مقارنة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.



ونقلت أنباء (برناما) الماليزية عن وزير النقل ليو تيونغ لاي في كلمته خلال حفل جوائز مطار كوالالمبور الدولي 2016م الليلة الماضية، القول: "لحد الآن، يوفر المطار الخدمات لأكثر من 60 شركة الطيران التي تقدم رحلات مباشرة إلى أكثر من 120 وجهة".



في الوقت نفسه، أفاد مدير (إيربورتس ماليزيا) القابضة المحدودة بدليشام غزالي خلال نفس الحفل، أن المطار يعتبر الـ14 لأكثر المطار ازدحاماً في العالم من حيث حركة الركاب الدولية.



وأضاف إن المطار استقبل العام الجاري انضمام العديد من شركات الطيران الجديدة إلى رحابه، وهي (هيمالايا إيرلاينز) من النيبال، و(تاي سمايل إيرويز) من تايلاند، و(يو إس بنغلا) من بنغلاديش، و(جي سي كمبوديا) من كمبوديا و(كاثاي دراجون) من هونغ كونغ و(باتيك إير إندونيسيا) من إندونيسيا.



كما استأنفت (فلبين إيرلاينز) الشركة الفلبينية الوطنية تسيير رحلاتها بين كوالالمبور ومانيلا، بعد أن توقفت لمدة 4 سنوات، بحسب المسئول.

سبأ [08/أكتوبر/2017]سبأ