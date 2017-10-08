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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:30:31م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس حكومة الانقاذ الوطني ووزير الصحة
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس حكومة الانقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.
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تبدأ المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مشاورات صعبة لتشكيل حكومة تهدف اولا الى وضع حد للانتقادات التي تواجهها من معسكرها السياسي، وذلك بعد اسبوعين على فوزها في الانتخابات.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
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يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الفلبين بعد غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
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  اقتصاد
مطار كوالالمبور الدولي الماليزي يسجل ارتفاع فى حركة الركاب
[08/أكتوبر/2017]
كوالالمبور- سبأ:
سجل مطار كوالالمبور الدولي 7ر13 في المائة زيادة بحركة الركاب والمسافرين من يناير حتى أغسطس 2017م، مقارنة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت أنباء (برناما) الماليزية عن وزير النقل ليو تيونغ لاي في كلمته خلال حفل جوائز مطار كوالالمبور الدولي 2016م الليلة الماضية، القول: "لحد الآن، يوفر المطار الخدمات لأكثر من 60 شركة الطيران التي تقدم رحلات مباشرة إلى أكثر من 120 وجهة".

في الوقت نفسه، أفاد مدير (إيربورتس ماليزيا) القابضة المحدودة بدليشام غزالي خلال نفس الحفل، أن المطار يعتبر الـ14 لأكثر المطار ازدحاماً في العالم من حيث حركة الركاب الدولية.

وأضاف إن المطار استقبل العام الجاري انضمام العديد من شركات الطيران الجديدة إلى رحابه، وهي (هيمالايا إيرلاينز) من النيبال، و(تاي سمايل إيرويز) من تايلاند، و(يو إس بنغلا) من بنغلاديش، و(جي سي كمبوديا) من كمبوديا و(كاثاي دراجون) من هونغ كونغ و(باتيك إير إندونيسيا) من إندونيسيا.

كما استأنفت (فلبين إيرلاينز) الشركة الفلبينية الوطنية تسيير رحلاتها بين كوالالمبور ومانيلا، بعد أن توقفت لمدة 4 سنوات، بحسب المسئول.

سبأ
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