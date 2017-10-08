محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء تربوي لقيادات مكاتب التربية بمحافظة حجة







عقد بمحافظة حجة اليوم لقاء تربوي موسع لقيادات مكاتب التربية والتعليم بالمديريات، برئاسة وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي وبحضور مستشار وزارة التربية والتعليم عبدالله النعمي ووكيلا المحافظة إسماعيل المهيم والدكتور عبدالملك جحاف.



ناقش اللقاء ابرز الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والمعالجات الكفيلة بتجاوزها والتخفيف من أعباء الكوادر التربوية بالمحافظة.



كما إستعرض مخرجات اللقاء الوطني الموسع للتعليم الذي عقد مطلع الشهر الجاري بصنعاء وترتيبات مكتب التربية بالمحافظة للعام الدراسي الجديد وكذا مقترحات القيادات التربوية في المديريات لتجاوز الأوضاع الراهنة التي تواجه الكوادر التعليمية .



وأكد الوكيل الصوفي أن قيادة المحافظة تعمل مع قيادة مكتب التربية لتدارس المعالجات العملية القابلة للتنفيذ للتخفيف من حدة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية على المعلمين التي خلفها العدوان والحصار.



وأشار إلى أن العدوان سعى منذ الوهلة الأولى إلى تعطيل كل مقومات الحياة في البلاد من خلال عملياته الإجرامية التي إستهدفت البشر والحجر والمرافق التعليمية في كل مديريات المحافظة ... لافتا أن إستمرار العملية التعليمية خلال السنوات الثلاث الماضية مثلت صورة من صور الصمود في مواجهة العدوان.



وحث الوكيل الصوفي منتسبي القطاع التعليمي على التمسك بالروح الوطنية التي عرفت عنهم منذ أول يوم للعدوان ... مؤكدا أن قيادة المحافظة تستشعر معاناتهم جراء إنقطاع مرتباتهم، مثمنا حرص منتسبي القطاع التربوي على إستمرار العملية التعليمية في المحافظة والإرتقاء بها رغم الصعاب التي يواجهونها.



كما القيت عدد من الكلمات من قبل مستشار وزارة التربية والتعليم عبدالله النعمي ومدير مكتب التربية بالمحافظة علي الأشول ومدير مكتب التربية بالمدينة نبيل الحجاجي ... تناولت في مجملها الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار ومعاناة الموظفين جراء هذه الأوضاع.



وأكدت الكلمات ضرورة العمل على إيجاد الحلول العاجلة لتخفيف معاناة منتسبي الجهاز الحكومي بشكل عام وفي المقدمة الكادر التعليمي الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود والتفاني خلال السنوات الماضية وحرصه على استمرار العملية التعليمية.

سبأ [08/أكتوبر/2017] حجة - سبأ:سبأ