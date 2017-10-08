ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:30:31م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس حكومة الانقاذ الوطني ووزير الصحة
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس حكومة الانقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.
ميركل تبدأ مشاورات صعبة لتشكيل حكومة
تبدأ المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مشاورات صعبة لتشكيل حكومة تهدف اولا الى وضع حد للانتقادات التي تواجهها من معسكرها السياسي، وذلك بعد اسبوعين على فوزها في الانتخابات.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
المنتخب الوطني الأول يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين
يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الفلبين بعد غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
تربية صنعاء تكرم المشاركات بمركز دعم الأطفال بهمدان
بدء دورة في تحليل النزاعات وتيسير اللقاءات الحوارية بإب
مجلس شؤون الطلبة بجامعة إب يناقش جوانب التنسيق والقبول
لجنة الخدمات بمجلس النواب تناقش موضوع التخطيط العمراني في البيضاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لقاء تربوي لقيادات مكاتب التربية بمحافظة حجة
[08/أكتوبر/2017] حجة - سبأ:



عقد بمحافظة حجة اليوم لقاء تربوي موسع لقيادات مكاتب التربية والتعليم بالمديريات، برئاسة وكيل أول المحافظة هلال عبده الصوفي وبحضور مستشار وزارة التربية والتعليم عبدالله النعمي ووكيلا المحافظة إسماعيل المهيم والدكتور عبدالملك جحاف.

ناقش اللقاء ابرز الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والمعالجات الكفيلة بتجاوزها والتخفيف من أعباء الكوادر التربوية بالمحافظة.

كما إستعرض مخرجات اللقاء الوطني الموسع للتعليم الذي عقد مطلع الشهر الجاري بصنعاء وترتيبات مكتب التربية بالمحافظة للعام الدراسي الجديد وكذا مقترحات القيادات التربوية في المديريات لتجاوز الأوضاع الراهنة التي تواجه الكوادر التعليمية .

وأكد الوكيل الصوفي أن قيادة المحافظة تعمل مع قيادة مكتب التربية لتدارس المعالجات العملية القابلة للتنفيذ للتخفيف من حدة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية على المعلمين التي خلفها العدوان والحصار.

وأشار إلى أن العدوان سعى منذ الوهلة الأولى إلى تعطيل كل مقومات الحياة في البلاد من خلال عملياته الإجرامية التي إستهدفت البشر والحجر والمرافق التعليمية في كل مديريات المحافظة ... لافتا أن إستمرار العملية التعليمية خلال السنوات الثلاث الماضية مثلت صورة من صور الصمود في مواجهة العدوان.

وحث الوكيل الصوفي منتسبي القطاع التعليمي على التمسك بالروح الوطنية التي عرفت عنهم منذ أول يوم للعدوان ... مؤكدا أن قيادة المحافظة تستشعر معاناتهم جراء إنقطاع مرتباتهم، مثمنا حرص منتسبي القطاع التربوي على إستمرار العملية التعليمية في المحافظة والإرتقاء بها رغم الصعاب التي يواجهونها.

كما القيت عدد من الكلمات من قبل مستشار وزارة التربية والتعليم عبدالله النعمي ومدير مكتب التربية بالمحافظة علي الأشول ومدير مكتب التربية بالمدينة نبيل الحجاجي ... تناولت في مجملها الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار ومعاناة الموظفين جراء هذه الأوضاع.

وأكدت الكلمات ضرورة العمل على إيجاد الحلول العاجلة لتخفيف معاناة منتسبي الجهاز الحكومي بشكل عام وفي المقدمة الكادر التعليمي الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود والتفاني خلال السنوات الماضية وحرصه على استمرار العملية التعليمية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تربية صنعاء تكرم المشاركات بمركز دعم الأطفال بهمدان
بدء دورة في تحليل النزاعات وتيسير اللقاءات الحوارية بإب
مجلس شؤون الطلبة بجامعة إب يناقش جوانب التنسيق والقبول
لجنة الخدمات بمجلس النواب تناقش موضوع التخطيط العمراني في البيضاء
محافظ البيضاء يطلع على الخدمات الطبية بمركز الأمومة والطفولة بالمدينة
مجلس النواب يقف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مجزرة الصالة الكبرى والمجازر الأخرى
إجتماع أمني بحجة يناقش الأوضاع الأمنية بالمحافظة والمديريات
معهد التدريب الإعلامي ينظم دورة في أساسيات الصحافة المكتوبة
جمعية التحدي لرعاية المعاقات تحيي الذكرى الأولى لمجزرة القاعة الكبرى
إجتماع برئاسة محافظ ذمار يناقش القضايا التربوية والتعليمية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية الغيل بالجوف
[08/أكتوبر/2017]
إصابة أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على مديرية منبه بصعدة
[08/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مأرب والجوف
[08/أكتوبر/2017]
غارتان لطيران العدوان على مديرية مسبتأ بحجة
[08/أكتوبر/2017]
''مجزرة القاعة الكبرى في وسائل الإعلام''.. إصدار جديد لوكالة سبأ
[08/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by