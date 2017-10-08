رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الوطني الأول يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الفلبين





يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اللمسات الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب الفلبين بعد غد الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.



وأجرى المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية قبل الأخيرة على ملعب الخريطيات شملت عدد من التمارين التكتيكية التي يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الإثيوبي ابرهام مبراتو لتطبيقها خلال المباراة المرتقبة.



وسبق التمرين محاضرة ألقاها الجهاز الفني أمام اللاعبين استعرض فيها الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة التجريبية مع فريق الإدارة العسكرية القطري في الدوحة والتي جرت الخميس الماضي وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.



كما جرى خلال المحاضرة استعراض مقاطع فيديو من مباراة المنتخب الوطني الأخيرة مع نظيره الفلبيني وتناول نقاط القوة والضعف بالإضافة إلى بعض الحالات التكتيكية.



إلى ذلك يعقد غدا الاجتماع الفني لمباراة اليمن والفلبين بحضور مراقبا المباراة والحكام من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويعقب ذلك المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبين.



يذكر أن المنتخب الوطني يحتل المركز الثاني للمجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين خلف المتصدر منتخب الفلبين بسبع نقاط، يليهما ثالثاً منتخب طاجيكستان بثلاث نقاط، فيما يتذيل منتخب النيبال فرق المجموعة بنقطة وحيدة، وفي حال فوز اليمن في مباراة الثلاثاء القادم فسينتزع صدارة المجموعة ويقترب أكثر من التأهل إلى النهائيات الآسيوية.

سبأ [08/أكتوبر/2017] الدوحة - سبأ:سبأ