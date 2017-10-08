محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جمعية التحدي لرعاية المعاقات تحيي الذكرى الأولى لمجزرة القاعة الكبرى صنعاء ـسبأ:

أحيت جمعية التحدي لرعاية وتأهيل المعاقات اليوم الذكرى الأولى لمجزرة القاعة الكبرى بأمانة العاصمة وبدء العام الدراسي 2017م – 2018م بالجمعية تحت شعار " تموت الإنسانية .. فينبض القلم لتبتسم الجراح".



وأوضح المدير التنفيذي لصندوق المعاقين المهندس محمد الديلمي أن إحياء الذكرى الأولى لجريمة إستهداف تحالف العدوان للقاعة الكبرى جريمة يندى لها جبين الإنسانية وتتنافى مع الأعراب والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية .. مؤكدا أن هذه الذكرى تأتي والوطن ما يزال يتعرض لعدوان وحشي ومجازر يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني.



وقال " لو حصلت هذه المجزرة البشعة في بلد آخر أو من قبل دولة أخرى لتحرك العالم أجمع للإدانة والتنديد وفرض العقاب على المعتدين ".



وأضاف " إن الضمير العالمي لم يتحرك ضد مرتكبي هذه الجريمة بحق اليمن واليمنيين، لأن المجرم هو العدو السعودي الذي إستطاع شراء ضمائر وذمم دول العالم والأمم المتحدة والمنظمات التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان ".



وأكد الديلمي إهتمام صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لإدراكه بالقدرات التي يتمتعون بها وأن التعليم هو الضامن الوحيد للأشخاص ذوي الاعاقة للإندماج في المجتمع وإسهامهم في التنمية.



وقال " إننا في الصندوق أسهمنا في رعاية وتأهيل عشرات الآلاف في مختلف مراحل التعليم، بما في ذلك الدراسات العليا من حملة الماجستير والدكتورة ".. مبيناً أن ثمانية آلاف و640 طالبا وطالبة إستفادوا خلال العام الماضي من خدمات التعليم التي يقدمها الصندوق للطلاب في مختلف المراحل التعليمية بكلفة إجمالية 392 مليون ريال.



فيما أشادت رئيسة جمعية التحدي سبأ جميل بتفاعل صندوق المعاقين مع أنشطة وفعالية الجمعية لإحياء هذه ذكرى مجزرة القاعة الكبرى بصنعاء .. مشيرة إلى أن هذه المجزرة هزت ببشاعتها الإنسانية وجعلت قلوب اليمنيين تعتصر ألماً على وحشية العدوان بحق اليمنيين.



وأكدت أنه رغم مرور العام الثالث لبدء العدوان على اليمن والحصار الجائر الذي تسبب في أوضاع مأسوية بالشعب اليمني إلا أن الصمود هو خيار الشعب اليمني .. مشيرة إلى بدء العام الدراسي الجديد رغم الظروف والصعوبات التي تواجه الجمعية.



وقالت " إن تعليم ذوي الإعاقة ليس بالبساطة التي نتوقعها كون العمل الخيري من سمات النفس البشرية ولا يمكن أن يرى النور إذا لم تتكاتف الجهود وتتوحد الأيادي ".

سبأ [08/أكتوبر/2017]سبأ