محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع أمني بحجة يناقش الأوضاع الأمنية بالمحافظة والمديريات حجة ـ سبأ:

أكد إجتماع أمني عقد بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال الصوفي، أهمية اضطلاع الأجهزة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والإستقرار بالمحافظة.



وشدد الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف ونائب مدير أمن المحافظة العقيد مالك اليوسفي وقادة الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية على ضرورة تعزيز اليقظة والحس الأمني بما يضمن التصدي لأي أعمال مخلة بالأمن والإستقرار وضبط الجريمة.



وأكد المجتمعون أهمية تعزيز تواجد الأجهزة الأمنية في كافة مديريات المحافظة والإلتزام بالخطط الأمنية المقرة من قيادة وزارة الداخلية وتسهيل إنتشارها وتحركها للحد من وقوع أي جريمة .. لافتين إلى أن رفع الجاهزية واليقظة الأمنية أسهمت خلال الفترة الماضية في تعزيز دعائم الأمن والإستقرار بالمحافظة فضلا عن إحباط عدد من العمليات الإرهابية.



وكان الإجتماع استعرض الأوضاع الأمنية بالمحافظة وما تم تحقيقه من إنجازات والخطط الأمنية المستقبلية وآلية التنسيق بين الأجهزة والإدارات الأمنية والسلطة المحلية والإجراءات العملية لتعزيز العلاقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية في مختلف المديريات، وأهم الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية والتصورات الكفيلة بتجاوزها .



وأشار الوكيل الصوفي إلى أهمية إستشعار الأجهزة الأمنية للمسؤولية الملقاة على عاتقها في الحفاظ على أمن وإستقرار المحافظة .. مؤكدا أن محافظة حجة تنعم بالأمن والإستقرار فضلا عن التعايش السلمي بين كافة أبنائها .



وثمن جهود ويقظة أجهزة الأمن ودورها في الحد من وقوع الجرائم وإحباط العمليات الإجرامية التي سعى من خلالها مرتزقة العدوان للزج بالمحافظة في أتون الصراع.. مشددا على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية بالمديريات وإدارة أمن المحافظة بما يخدم المصلحة العامة.



فيما أكد قادة ومسئولي الأجهزة الأمنية إستعدادهم بذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الأمن والإستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع.

سبأ [08/أكتوبر/2017]سبأ