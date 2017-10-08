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إيران تحذر الولايات المتحدة من فرض عقوبات جديدة
[08/أكتوبر/2017]
طهران- سبأ:
حذرت إيران الولايات المتحدة من تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية وقالت إن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة ستكون في خطر في حال فرض عقوبات جديدة على طهران.

وبحسب وكالة أنباء (رويترز) فقد جاء التحذير بعد أن قال البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن إجراءات أمريكية جديدة ردا على التجارب الصاروخية التي تجريها طهران ودعمها "للإرهاب" وهجماتها الإلكترونية في إطار استراتيجيته الجديدة للتعامل مع إيران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري قوله: "كما أعلنا في الماضي، إذا تمت الموافقة على قانون العقوبات الأمريكي الجديد فعلى هذه الدولة أن تنقل قواعدها الإقليمية خارج مدى الصواريخ الإيرانية الذي يبلغ 2000 كيلومتر".

وأضاف جعفري إن العقوبات الإضافية ستنهي على فرص إجراء أي حوار في المستقبل مع الولايات المتحدة ووجه تحذيرا شديدا للقوات الأمريكية.

وقال "إذا صحت الأنباء عن حماقة الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية سيعتبر الحرس الثوري الجيش الأمريكي في كل أنحاء العالم لا سيما في الشرق الأوسط في نفس المتراس مع داعش" في إشارة إلى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

والحرس الثوري أقوى جهاز أمني إيراني في الداخل والخارج.. وتدرج واشنطن على لائحتها للمنظمات الإرهابية فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وهو وحدة قوات خاصة ومسئول عن أنشطة الاستخبارات والعمليات في الخارج، إلى جانب أفراد وكيانات تربطهم صلات بالحرس الثوري لكن القائمة الأمريكية لا تضم الحرس نفسه.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإيراني عن جعفري قوله إن الولايات المتحدة ستخطئ إذا اعتقدت أن بإمكانها الضغط على إيران للتفاوض بشأن قضايا إقليمية.

وأضاف إن طهران ستعزز قدراتها الدفاعية ومن بينها برنامجها الصاروخي إذا ما قوضت واشنطن اتفاقا نوويا بين إيران والقوى الغربية.

وبموجب الاتفاق المبرم في 2015م وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

ومع ذلك توقع مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية أن يعلن ترامب سحب الثقة في الاتفاق في خطوة من المرجح أن تؤدي لانهياره.

ونقلت وسائل الإعلام عن جعفري قوله "يجب على الأمريكيين أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية ستعتبر سلوك حكومة ترامب الأحمق فيما يتعلق بالاتفاق النووي فرصة للمضي في برامجها الصاروخية والإقليمية والدفاعية التقليدية".

سبأ
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