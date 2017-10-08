[08/أكتوبر/2017]
المحويت ـ سبأ:
بدأت بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية في مجال الصحة الإنجابية بمشاركة 30 امرأة من مناطق الأحجول بمديرية جبل المحويت.
تهدف الدورة التي ينظمها على مدى ثلاثة أيام برنامج تحسين أداء الصحة المجتمعية بجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة إلى إيجاد متدربات لمساعدة الأمهات على الولادة الآمنة في القرى والمناطق النائية المستهدفة من البرنامج.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية الهلال فرع المحويت محمد القزحي إلى أن الدورة تتضمن تعريف المشاركات بالمهارات والمعارف لقيامهن بدور المساعدة لحالات الولادة الطبيعية للأمهات.
سبأ