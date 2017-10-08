[08/أكتوبر/2017]
صنعاء ـ سبأ :
زار وزير الثقافة عبد الله أحمد الكبسي اليوم معرض الصور الفوتوغرافية الأول لثورة 21 سبتمبر والمقام في المتحف الحربي بصنعاء.
واطلع الوزير الكبسي على محتويات المعرض من صور ولوحات .. مستمعا من مدير المتحف العميد الركن عابد الثور إلى شرح عما تمثله تلك الصور واللوحات من رسالة توثيقية لثورة 21 سبتمبر ولجرائم العدوان على اليمن.
وأشاد وزير الثقافة بمستوى التنظيم والإعداد للمعرض وبما تبذله قيادة المتحف الحربي والعاملين فيه من جهود في توثيق كافة مراحل التاريخ اليمني ومنها جرائم العدوان وما خلفه من آثار كارثية في شتى الجوانب واستهدافه الهمجي للبنى التحتية والمدنية وقتل للأطفال.
وقدم مدير المتحف الحربي لوزير الثقافة درع المتحف والذي بدوره أهدى الوزير الكبسي الدرع للجريح العقيد نصور عوض أحد جرحى معركة الكرامة ومواجهة العدوان في جبهة تعز عرفانا وتقديرا بما قدمه من بطولات في مواجهة المعتدين والغزاة.
سبأ