[08/أكتوبر/2017] إب - سبأ:
دشن وكيل محافظة إب راكان النقيب اليوم بمديريتي الشعر وبعدان صرف التحويلات النقدية لحالات الضمان الإجتماعي الذي ينفذه مشروع الطوارئ للتمويلات النقدية الممول من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف.
واستمع الوكيل النقيب من مسئول التوزيع محمد المليكي إلى إيضاح عن الإجراءات المتبعة في عملية الصرف للمستحقين من حالات الضمان الإجتماعي .
وأكد وكيل محافظة إب إستعداد السلطة المحلية بالمحافظة تذليل أي صعوبات تعترض عملية الصرف خاصة ما يتعلق بوثائق الإثبات للهوية .. مشيدا بالتعاون بين لجان الصرف والسلطة المحلية بالمديريتين والتي إنعكست إيجابا على الواقع في التنظيم والترتيب لعملية الصرف.
ووجه قيادة السلطة المحلية بمديريتي الشعر وبعدان بوضع حلول سريعة لما يتعلق بوثائق الإثبات المفقودة للمستفيدين .
حضر التدشين مدير عام مديرية الشعر رضوان النصافي.
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