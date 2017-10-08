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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:08:14م
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محافظ ذمار يضع حجر الأساس لاستكمال مشروع رصف أحياء بمدينة ذمار
[08/أكتوبر/2017] ذمار – سبأ:


وضع محافظ ذمار حمود محمد عباد ومعه وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق اليوم، حجر الأساس لاستكمال مشروع رصف بعض أحياء مدينة ذمار في اطار الاحتفاء بأعياد الثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر والـ30 من نوفمبر.

وأكد المحافظ عباد أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع رغم بساطتها لإيصال رسالة لدول تحالف العدوان بأن مظاهر الحياة العامة في اليمن مستمرة رغم استمرار عدوانهم وحصارهم الجائر وجرائمهم المروعة بحق اليمنيين من أكثر من عامين .

وأعتبر أن استمرار تنفيذ هذه المشاريع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن تعكس صلابة وإرادة الشعب اليمني وصموده في وجه تحالف العدوان الذي سعى منذ اليوم الأول لعدوانه على تعطيل كل مظاهر الحياة العامة في اليمن.

فيما أوضح مدير مديرية مدينة ذمار محمد السيقل أن المشروع الذي ينفذه المجلس المحلي لمديرية مدينة ذمار ومشروع الأشغال العامة بالمحافظة يهدف لاستكمال مشروع رصف حارتي الصعدي والجيلاني وسط مدينة ذمار.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تصل إلى حوالي 53 الف دولار بتمويل من مشروع الاستجابة الطارئة للكوارث التابع لمنظمة الطفولة العالمية اليونيسيف وذلك في اطار دعمها لمشاريع الإصحاح البيئي في اليمن.


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