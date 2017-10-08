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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:06:11م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس حكومة الانقاذ الوطني ووزير الصحة
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس حكومة الانقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.
ميركل تبدأ مشاورات صعبة لتشكيل حكومة
تبدأ المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مشاورات صعبة لتشكيل حكومة تهدف اولا الى وضع حد للانتقادات التي تواجهها من معسكرها السياسي، وذلك بعد اسبوعين على فوزها في الانتخابات.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[08/أكتوبر/2017]
مسقط- سبأ:
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (4ر45) نقطة وبنسبة (87ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (12ر5168) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (49ر5213) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليون و(499) ألفًا و(593) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (1ر95) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (30) مليونًا و(902) ألف و(662) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (306ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (94ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (54) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (61ر3) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (192) ألف ريال عماني أي ما نسبته (77ر12) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (137) ألف ريال عماني وبنسبة (16ر9) في المائة.

سبأ
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