اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق مسقط- سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (4ر45) نقطة وبنسبة (87ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (12ر5168) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (49ر5213) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليون و(499) ألفًا و(593) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (1ر95) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (30) مليونًا و(902) ألف و(662) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (306ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (94ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (54) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (61ر3) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (192) ألف ريال عماني أي ما نسبته (77ر12) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (137) ألف ريال عماني وبنسبة (16ر9) في المائة.

سبأ [08/أكتوبر/2017]سبأ