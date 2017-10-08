محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يتفقد سير حملة النظافة في أحياء وشوارع مدينة ذمار







تفقد محافظ ذمار حمود عباد ومعه وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق اليوم، سير حملة النظافة العامة بأحياء وشوارع مدينة ذمار والتي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة وتستمر حتى 16 أكتوبر الجاري.



وفي الزيارة أكد المحافظ عباد أهمية مشاركة المجتمع في هذه الحملة بإعتبار أن النظافة مسؤولية تشاركية بدءً من الفرد والأسرة والمجتمع .



وثمن جهود صندوق النظافة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تبني هذه الحملات للحفاظ على نظافة مدينة ذمار وأحيائها وشوارعها الرئيسية والفرعية ورفع المخلفات المتراكمة وإظهارها بمظهر حضاري ولائق .



وحث منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية والمتطوعين بالمحافظة على الإضطلاع بدورهم في التوعية المجتمعية بأهمية حملة النظافة وخاصة في ظل تفشي كثير من الأوبئة والأمراض والدفع بالمجتمع للمشاركة فيها بما يسهم في إنجاحها.



ودعا محافظ ذمار أبناء مدينة ذمار إلى مزيد من التفاعل مع الحملة والتعاون مع صندوق وفرق النظافة الميدانية التي ستصل إلى كل حي وشارع على مستوى المدينة.



فيما أوضح مدير صندوق النظافة بذمار حيدر سودان أن الحملة إستهدفت خلال الخمسة الأيام الماضية كافة الأحياء والشوارع في المنطقتين الجنوبية والغربية لمدينة ذمار .. مبينا أن الحملة ستستمر خلال اليومين القادمين في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية وجزء من المنطقة الشرقية والمناطق الوسطى بمدينة ذمار بما يكفل تنظيفها.



بدوره أكد نائب مدير الصندوق ماجد التينة إستمرار حملة النظافة .. مشيرا إلى أن الحملة استهدفت خلال الخمسة الأيام الماضية ما يقارب من نصف مدينة ذمار بنسبة لا تقل عن 48 بالمائة ،تم خلالها رفع نحو أربعة ألاف و200 طن من المخلفات والأتربة المتراكمة.

سبأ [08/أكتوبر/2017] ذمار - سبأ:سبأ