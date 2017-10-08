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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:08:14م
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  اقتصاد
الصين تتطلع لتصبح أكبر قاعدة عالمية لصناعة شاشات العرض مطلع 2019
[08/أكتوبر/2017]
بكين ـسبأ:


تتطلع الصين لتصبح أكبر قاعدة عالمية لصناعة شاشات العرض حيث تتدفق الأموال إلى خطوط التجميع لدعم هذه الصناعة .


وقال اتحاد صناعة الفيديو الصيني و اتحاد الصناعات البصرية والإلكتروبصرية الصيني في بيانات مشتركة نقلته وكالة الانباء (شينخوا) اليوم إن معدات شاشات البلازما السائلة " إل سي دي" لوحدها تلقت أكثر من 500 مليار يوان، وسط توقعات بأن تتجاوز الصين نظيرتها كوريا الجنوبية لتصبح أكبر قاعدة إنتاج ذات قدرة عالمية.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغت المساحة الإجمالية لشحنات شاشات العرض الصينية عند 57 مليون متر مربع، ما يجعلها في المركز الثالث عالميا خلف كوريا الجنوبية التي تحتل المركز الثاني...بحسب البيان.

وذكر البيان ان صناعة شاشات العرض الصينية اكتسبت زخما قويا مع ازدهار الإنتاج والأرباح ، فيما تمكنت العلامات التجارية الصينية من كسر هيمنة استيراد معدات إنتاج هذا النوع من شاشات العرض من الخارج.

سبأ
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