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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:06:11م
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استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس حكومة الانقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.
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الرئيس الصماد يلتقي منسق الشؤون الإنسانية وأعضاء الفريق القطري الإنساني
[08/أكتوبر/2017] صنعاء – سبأ:


التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس محمد النعيمي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك والأعضاء الرئيسيين للفريق القُطري الإنساني باليمن.

وفي اللقاء الذي حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد، ووزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم، ونائب وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الخيواني.. أشاد الرئيس الصماد بما تقدمه المنظمات الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن من خدمات ساهمت في الحد من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية والخدمية والأمومة والطفولة جراء استمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.

وأكد على أهمية استمرار العمل وفق آلية الفريق الواحد والتكامل في معالجة وتذليل الصعوبات التي تفرضها ظروف العدوان وتداعياته وتذليل الصعوبات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق وخاصة التي يتمركز فيها مرتزقة العدوان.

وشدد الرئيس الصماد على ضرورة تطوير التواصل البناء والرفع أولا بأول بالمشكلات التي تعيق عمل وتحركات المنظمات الإنسانية والوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى الدور الحيوي والهام الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في الجانب الإنساني وإسهامها الفاعل في الحياة اليومية لملايين اليمنيين الواقعين تحت العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.

واستعرض ما تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة من اجل مواكبة احتياجات الجانب الإنساني وحل الإشكاليات التي تواجه الأعمال الروتينية لهذه المنظمات وأنشطتها.

فيما استعرض منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة التطورات الحاصلة في مسار أعمال الجانب الإنساني والإغاثي وبرامج وأنشطة المنظمات الإنسانية ..مشيرا إلى الأهمية البالغة في هذه المرحلة لتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية وما يمكن أن يساعد في توسيع المساعدات الإنسانية والإغاثية.

ولفت إلى الصعوبات التي يعمل الجميع لتذليلها لزيادة تمكين قدرات المنظمات الإنسانية وتطوير أدائها وتزويدها بالمدخلات البشرية والمادية الكفيلة بتجويد الأداء واستمراره خلال هذه الفترة الحرجة من الوضع الإنساني في اليمن.

كما جرى خلال اللقاء تقديم عدد من المداخلات من قبل ممثلي الأجهزة الرسمية والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن حول برامج العمل والصعوبات التي تواجهها، والسبل الكفيلة بمعالجة جوانب القصور وتطوير الأداء وحل أي إشكاليات طارئة قد تواجه العمل الإنساني في بلادنا.

حضر اللقاء نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله علي أبو حورية ورئيس الدائرة السياسية في المكتب سقاف السقاف ورئيس دائرة السلطة المحلية قاسم الحوثي ووكيل جهاز الأمن القومي العقيد مطلق المراني.

سبأ
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