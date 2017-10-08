[08/أكتوبر/2017]
عمران ـ سبأ:
ناقش اجتماع عقد اليوم بالإدارة العامة للواجبات الزكوية بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان سير عمل المكتب وآليات تحصيل الإيرادات الزكويه وسبل تحسين الأداء.
وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل إلى الآليات والمقترحات الهادفة إلى تحسين وتطوير ورفع نسبة الإيرادات الزكوية في جميع مديريات المحافظة بمختلف أنواعها وعلى وجه الخصوص زكاة القات.
وفي الاجتماع ، شدد المحافظ جعمان على ضرورة تعزيز الموارد الضريبية وضبط المكلفين المتهربين من توريدها وبذل مزيد من الجهود في تحسين الموارد المحلية والمشتركة التي تخدم عملية التنمية بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى أهمية توسيع وتفعيل الأوعية الايراديه وتطوير العمل والأداء في الجانب الضريبي وبما ينعكس إيجابا على الجوانب والمجالات التنموية والخدمات الاجتماعية.
وأكد على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في مواجهة العدوان السعودي الأميركي وحصاره الجائر على اليمن.
من جهته استعرض مدير الواجبات بالمحافظة يحيى الريدي مستوى الانضباط الوظيفي و تحصيل الموارد الزكوية خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري.
سبأ