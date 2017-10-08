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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:08:14م
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  عربي ودولي
مستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى
[08/أكتوبر/2017]
القدس المحتلة- سبأ:
جدد المستوطنون الإسرائيليون صباح اليوم اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة وقاموا بجولات استفزازية في ساحاته.

وكانت منظمات الهيكل المزعوم الاستيطانية دعت لتنفيذ اقتحامات مكثفة خلال أيام ما يسمى “عيد العرش” والتي أغلقت سلطات الاحتلال الضفة الغربية بسببها.

من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيا خلال حملات دهم وتفتيش شنتها في مدن عدة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في قريتي بيت الروش الفوقا وبيت عوا وبلدة سعير شرق مدينة الخليل إضافة إلى اعتقال فلسطينيين اثنين على حواجزها العسكرية المقامة على مفارق الطرق جنوب المدينة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 5 شبان من مدينة رام الله بعد عمليات دهم وتفتيش نفذتها في ضاحية أم الشرايط ومخيم الجلزون كما اعتقلت شابين من بيت لحم وذلك بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري مفاجئ أثناء توجهه للعمل في رام الله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس فلسطينيين اثنين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

سبأ
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