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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:08:14م
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  رياضة
كوستاريكا تلحق بركب المتأهلين إلى مونديال روسيا
[08/أكتوبر/2017]
تيغوسيغالباـ سبأ:
حجز منتخب كوستاريكا تأشيرة العبور إلى نهائيات مونديال روسيا، عقب تعادله مع ضيفه الهندوراسي (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات الكونكاكاف.

وكان منتخب الهندوراس سباقا في افتتاح باب التسجيل، عن طريق إيدي هرنانديز، في الدقيقة (66)، قبل أن يسجل كيندال واتسون، هدف التعادل لكوستاريكا، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، مانحا بذلك منتخب بلاده، تأشيرة العبور إلى نهائيات مونديال روسيا 2018.

وبات منتخب كوستاريكا، الذي بلغ دور الثمانية في كأس العالم 2014 بالبرازيل، ثاني المتأهلين من اتحاد أمريكا الشمالية، والوسطى، ودول الكاريبي "الكونكاكاف" بعد المكسيك.

وفي الجولة الأخيرة من التصفيات، ستلعب هندوراس على أرضها مع المكسيك، الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي كوستاريكا مع بنما، وتسافر الولايات المتحدة للعب في ضيافة ترينيداد وتوباغو.

ولدى الولايات المتحدة 12 نقطة، وتحتل المركز الثالث، وتبدو مرشحة للتأهل مباشرة لكأس العالم، بينما لا تزال هناك فرصة أيضا لبنما وهندوراس، ولكل منهما 10 نقاط.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها روسيا العام 2018، بينما يخوض صاحب المركز الرابع الملحق الدولي ضد الفائز في ملحق آسيا (سوريا أو استراليا)، للظهور في مونديال روسيا.

سبأ
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