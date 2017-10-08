[08/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الميدانية في جبهات المواجهة مع العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته وتطورات جبهة الحدود.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة آليات تطوير العمل الإداري والفني في المؤسسة العسكرية والمعالجة التدريجية للأضرار التي الحقها العدوان السعودي الأمريكي بالبنية التحتية للمؤسسة العسكرية.
وأشاد اللقاء بالبطولات والانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وكذا إنجازات التصنيع الحربي ووحدة بحوث القوات الصاروخية والدفاع الجوي .
سبأ