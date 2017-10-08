[08/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبة خاصة بمهارات التميز في حماية العملاء تنظمها شبكة اليمن للتمويل الأصغر بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية.
تهدف الدورة التي تستمر 3 أيام إلى تمكين المتدربين من مؤسسات التمويل الأصغر من مهارات حماية العملاء وزيادة الإنتاج، كما تهدف إلى جعل المتدربين قادرين على إعداد خطة تطوير وحماية العملاء وإكسابهم المهارات التي تزيد من رضا عملائه.
ويتناول برنامج الدورة المفهوم المطور لحماية العملاء وثقافة حماية العملاء وتطبيقات حماية العملاء وفن الاتكيت في خدمة العملاء وكيف تقدم تجربة أداء ناجحة لحماية العملاء.
سبأ