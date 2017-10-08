[08/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية خاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة تنظمها على مدى 5 أيام مؤسسة العطاء للإغاثة والتنمية.
وتهدف الدورة إلى تدريب 25 متدربا ومتدربة من خريجي الجامعات اليمنية في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة بتمويل ذاتي من المؤسسة وأوضح رئيس مركز العطاء للاستشارات وتنمية القدرات عبد الرحمن المقحفي أن الدورة تأتي تجسيدا لدور كمنظمات المجتمع المدني في الأخذ بأيدي الشباب اليمني حتى يكون قادرا على الاعتماد على الذات خصوصا في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن.
سبأ