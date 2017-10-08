محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس حكومة الانقاذ الوطني ووزير الصحة







استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس حكومة الانقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد.



واطلع رئيس الوزراء رئيس المجلس السياسي الأعلى على ما تم اتخاذه من تدابير واجراءات تضمن استقرار العملية التعليمية وانطلاق العام الدراسي الجديد بحسب الموعد المعلن من وزارة التربية والتعليم ..موضحا المعالجات الأنية لمواجهة احتياجات المعلمين وسداد ما يمكن من الراتب وفق التفاهمات القائمة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية، وتخفيف الاعباء عن المعلمين والمعلمات جراء توقف صرف الرواتب منذ اكثر من عام نتيجة استهداف امريكا للبنك المركزي اليمني والاقتصاد الوطني في اطار العدوان السعودي الامريكي على اليمن وتحويل مرتبات الموظفين بما فيهم المعلمين والمعلمات الى ورقة ضغط سياسي على اليمن من اجل استسلامه امام العدوان.



وتطرق الاجتماع الى نتائج أعمال وزارة الصحة في مكافحة الاوبئة والامراض ومعالجة القصور في الخدمات الصحية الناجم عن استهداف البيئة الصحية والبنية التحتية من قبل العدوان السعودي الامريكي والمشكلات والاختلالات الناجمة عن الضغوط الادارية والفنية على القطاع الصحي وتدابير معالجتها وحلها.

سبأ [08/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ :سبأ