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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية
[08/أكتوبر/2017]
الخليل/بيت لحم/جنين- سبأ:
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد حملة مداهمة واعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت، 9 مواطنين ،في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، واليوم الأحد، 6 مواطنين فلسطينيين، خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في أنحاء متفرقة من المحافظة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي بيت الروش الفوقا، وبيت عوا في بلدة دورا جنوبا، فجر اليوم، واعتقلت شقيقين، ومواطن آخر ، بعد دهم منازل ذويهم.

كما داهمت تلك القوات بلدة سعير شرق الخليل، واعتقلت مواطن آخر.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس، مواطنين اثنين، من بلدة يطا، على حواجزها العسكرية المقامة على مفارق الطرق، جنوب الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابين من بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين، من منطقة واد شاهين وسط بيت لحم، ومن بلدة بيت فجار جنوبا، وذلك بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وأشار المصدر إلى أن مواجهات اندلعت في ساحة المهد، أثناء اقتحام المدينة، بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز، والصوت، دون أن يبلغ عن اصابات.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شابا فلسطينيا من مخيم جنين على حاجز عسكري مفاجئ، أثناء توجهه للعمل في رام الله.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن المعتقل هو سند محمد محمود خضر استيتي.

سبأ
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