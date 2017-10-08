إعلام العدوان السعودي يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع وإصابة سبعة من جنوده في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة محققة إصابات مباشرة في صفوفهم خلال الساعات الماضية . ميركل تبدأ مشاورات صعبة لتشكيل حكومة تبدأ المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مشاورات صعبة لتشكيل حكومة تهدف اولا الى وضع حد للانتقادات التي تواجهها من معسكرها السياسي، وذلك بعد اسبوعين على فوزها في الانتخابات. صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016. برشلونة يجدد عقد إنييستا أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.