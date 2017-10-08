[08/أكتوبر/2017]
دير الزور- سبأ:
أعلن الجيش السوري اليوم الأحد أن وحدات تابعة له بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة واصلت تقدمها على عدة اتجاهات ومحاور في مدينة دير الزور وريفها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله" إن وحدات الجيش استعادت السيطرة على بلدة مراط الفوقا شرق نهر الفرات وطوقت مسلحي “داعش” في مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي".
وأشارت الوكالة الى أن وحدات من الجيش السوري قد خاضت أمس اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم في مدينة الميادين سيطرت خلالها على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب جنوب غرب المدينة.
سبأ