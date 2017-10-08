عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انفجار ضخم بمحطة غاز يهز عاصمة غانا ومقتل عدد غير معلوم أكرا - سبأ:

صرح مسؤول حكومي أن محطة غاز طبيعي في أكرا عاصمة غانا انفجرت مساء أمس السبت مما أدى إلى مقتل عدد غير معلوم من الأشخاص.



وقال كوجو أوبونج نكروما نائب وزير الإعلام لمحطة إذاعة محلية ”للأسف يوجد بعض القتلى ونحن نعمل على حصر العدد... كما يوجد عدد من المصابين“.



وقال إن الحريق الرئيسي تحت السيطرة إلى حد كبير وإن الحكومة تعتزم الكشف عن عدد القتلى صباح اليوم الأحد.



وقال شهود عيان أنه تم انتشال بعض الجثث بالفعل من موقع الانفجار.. فيما فر السكان المذعورون من الانفجار الذي نجم عنه كرة لهب ضخمة ظهرت في سماء المدينة كما تم إرسال عدد من عربات الإطفاء وسيارات الإسعاف في موقع الحادث.

سبأ [08/أكتوبر/2017]سبأ