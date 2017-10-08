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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:02:51ص
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اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر في مدينة صبراتة الليبية
[08/أكتوبر/2017]
طرابلس -سبأ:
اعتقل أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر السبت في صبراتة بعد أسابيع من المواجهات الدامية في المدينة الليبية التي تبعد 70 كيلومترا غرب طرابلس وتحولت إلى مركز انطلاق للهجرة غير الشرعية.

وقال باسم الغرابلي مدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية في صبراتة التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية وفق وكالة الصحافة الفرنسية إنه "تم القبض على ثلاثة آلاف ومئة وخمسين مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة آسيوية وعربية وأفريقية".

وكان المكتب قد أعلن الجمعة أنه "طرد" من المدينة جماعة مسلحة يتزعمها أحد كبار مهربي البشر.

واندلعت المعارك في صبراتة في 17 سبتمبر وأسفرت عن 39 قتيلا و300 جريح وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق. ولم توفر المدارس والمستشفيات والمعالم الأثرية في المدينة الساحلية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ 1982.

سبأ
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