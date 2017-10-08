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راخوي: الوقت لا يزال متاحا للتراجع عن قرار استقلال كاتالونيا
[08/أكتوبر/2017]
مدريد - سبأ:
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي في مقابلة نشرت اليوم الأحد أنه لا يستبعد تعليق العمل بالحكم الذاتي في كاتالونيا إذا لم يتراجع قادة هذا الإقليم عن التهديد بإعلان الاستقلال عن إسبانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الاسبانية، وردا على سؤال حول تطبيق المادة 155 من الدستور التي تتيح تعليق العمل بالحكم الذاتي في كاتالونيا، قال راخوي "لا استبعد شيئا، لكن يجب أن أفعل الأشياء في وقتها"، مضيفا "أرغب في أن يتم بأسرع وقت ممكن سحب التهديد بإعلان الاستقلال".

وأوضح رئيس الوزراء أن "الوضع المثالي هو ألا نضطر لاتخاذ إجراءات جذرية ولكن هذا الأمر يتطلب تصحيحا للمسار" من جانب حكومة الإقليم.

وشدد على أن "الوقت لا يزال متاحا" أمام قادة كاتالونيا للتراجع كي لا تضطر مدريد لاستخدام القوة ضدهم.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسباني لضغوط شديدة من ناخبيه ومن الجناح المتشدد في حزبه لاعتماد موقف أكثر حزما إزاء دعاة استقلال الإقليم.

وجدد راخوي في مقابلته التأكيد على أنه يرفض "النقاش في وحدة البلاد"، مشيرا إلى أنه في كل الأحوال "لن نتحدث تحت التهديد"، وذلك في الوقت الذي يمكن أن يلجأ فيه قادة الإقليم، بحسب معلومات صحافية، إلى إعلان استقلال يدخل حيز التنفيذ بعد فترة زمنية معينة.

وأضاف "فلنكن جديين: لا يمكن أن نبني شيئا إذا لم يزل التهديد ضد وحدتنا الوطنية".

وعن العنف الذي مارسته الشرطة الاتحادية في كاتالونيا لمنع الاستفتاء قال رئيس الوزراء "ربما حصلت أخطاء"، لكن الخطأ الجوهري ارتكبه قادة الإقليم بتعريضهم "السيادة الوطنية" للخطر، حسبما أضاف.


وكان عشرات آلاف المتظاهرين قد نزلوا إلى الشوارع في أنحاء إسبانيا السبت داعين إلى وحدة البلاد ومطالبين بتحرك لتفعيل مسار الحوار وحل الأزمة السياسية.

وتجمع متظاهرون يرتدون الأبيض أمام مباني البلديات في أنحاء إسبانيا للمطالبة بعقد حوار لإنهاء الأزمة في كاتالونيا. ولكن بعضهم حمل أعلاما تحمل شعار نسر أسود يعود إلى حقبة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو وطالب راخوي بـ"الدفاع عن الوطن".

ويأتي ذلك بعد أيام من تصاعد التوتر جراء حملة أمنية استهدفت الناخبين في الاستفتاء على استقلال كاتالونيا الذي جرى في الأول من أكتوبر، وأسفرت عن إصابة نحو 900 شخص، وحديث مسؤولي كاتالونيا عن إمكانية إعلان استقلال الإقليم بشكل أحادي خلال أيام.

سبأ
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