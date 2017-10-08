إعلام العدوان السعودي يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع وإصابة سبعة من جنوده في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة محققة إصابات مباشرة في صفوفهم خلال الساعات الماضية . فروانة: الاحتلال اعتقل 370 فلسطينية خلال عامين قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا. صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016. برشلونة يجدد عقد إنييستا أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.