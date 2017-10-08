[08/أكتوبر/2017]
تعز - سبأ:
أحبط الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدم لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمنطقة الضباب، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم بمديريتي ذوباب وصبر الموادم في محافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية أحبطوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في منطقة الضباب بمديرية صبر الموادم .
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات للمرتزقة في الجحملية بمدينة تعز ، و شبكة العروس والشقب في صبر الموادم محققة إصابات مباشرة.
وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للمرتزقة شرق معسكر الإمام بمديرية ذوباب .
سبأ