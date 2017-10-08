عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زعيم كوريا الشمالية يشيد بالبرنامج النووي ويرقي أخته سول - سبـأ:

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن البرنامج النووي ”رادع قوي“ يضمن سيادة بيونغ يانغ وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ”شيئا واحدا فقط سيفلح“ عند التعامل مع كوريا الشمالية.



ونقلت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم الأحد عن كيم قوله خلال خطاب أمام اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم لمناقشة الوضع الدولي المعقد إن" سلاح البلاد النووي رادع قوي يحمي بشدة السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا“ مشيرا إلى ”التهديدات النووية المتواصلة التي يوجهها الامبرياليون الأمريكيون".



وأضاف كيم في خطابه السبت قائلا" إن الوضع يثبت أن سياسة كوريا الشمالية المتمثلة في تطوير أسلحة نووية بالتزامن مع تحسين الاقتصاد سليمة تماما".



وكان ترامب قال في وقت سابق أن "شيئا واحدا فقط سيصلح" في التعامل مع كوريا الشمالية، دون أن يحدد ماهية هذا الشيء، لكنه هدد الشهر الماضي بأن واشنطن قد تدمر كوريا الشمالية إذا اضطرت لفعل ذلك من أجل حماية نفسها وحلفائها.



وخلال الأسابيع الأخيرة، أطلقت بيونغ يانغ صاروخين فوق اليابان وأجرت ست تجارب نووية وربما تخطو خطوات سريعة صوب هدف تطوير أسلحة نووية تحمل رؤوسا نووية وقادرة على ضرب البر الأمريكي الرئيسي.



من جانب آخر ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن الاجتماع تطرق أيضا إلى بعض التغييرات داخل دوائر السلطة الغامضة في البلاد.



وتم تعيين كيم يو جونج شقيقة كيم عضوا مناوبا في المكتب السياسي وهو أعلى هيئة لصنع القرار ويرأسها الزعيم الكوري الشمالي بنفسه.



وبذلك تحل الأخت البالغة من العمر 30 عاما محل عمتها كيم كيونج هي التي كان لها دور كبير في اتخاذ القرارات في عهد الزعيم الراحل كيم جونج إيل وهو والد الزعيم الحالي للبلاد.





سبأ [08/أكتوبر/2017]سبأ