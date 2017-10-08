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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:02:51ص
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  محلي
الصحة تستنكر تمادي السعودية في قتل أطفال اليمن
[08/أكتوبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 استنكرت وزارة الصحة العامة والسكان بشدة تمادي النظام السعودي في قتل أطفال اليمن واستهتاره بالأمم المتحدة وقرارها بإدارجه في القائمة السوداء لقتلة الأطفال.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني " يستمر مسلسل الاستهتار السعودي بحقوق الأطفال إذ تعمد في يوم الطفل العربي الموافق السابع من أكتوبر استهداف منزل في الزهاري بمنطقة يختل شمال المخا بمحافظة تعز ما أدى إلى استشهاد 12 مواطناً معظمهم من الأطفال والنساء".

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى تزامن هذه المجزرة مع ذكرى مجزرتي عرس سنبان ومجلس العزاء بالصالة الكبرى والتي راح ضحيتهما عشرات الأطفال.

ودعا الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة جميع المنظمات الدولية المعنية بالطفولة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الأطفال وحقوق الإنسان إلى إدانة استمرار النظام السعودي بقتل أطفال اليمن .

سبأ
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