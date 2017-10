Meurtre et blessure d'un certain nombre de mercenaires [08/أكتوبر/2017]

TAIZ, 08 Oct. (SABA)-Un certain nombre de mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués et d'autres blessés dans des opérations exécutés par l'armée et les forces populaires au gouvernorat de Taiz.



Une source militaire a indiqué à SABA, le meurtre de quatre mercenaires dans de diverses zones du gouvernorat de Taiz.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et les forces populaires a ciblée les rassemblements de mercenaires dans la zone d'Al-Simin au district de Dhoubab, faisant de morts et blessés parmi les rangs de l'ennemi et la destruction d'un artillerie, ajoutant que les ambulances ont été vu se participant au lieu.



AM



SABA