ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:02:51ص
إعلام العدوان السعودي يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده
اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع وإصابة سبعة من جنوده في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة محققة إصابات مباشرة في صفوفهم خلال الساعات الماضية .
فروانة: الاحتلال اعتقل 370 فلسطينية خلال عامين
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
برشلونة يجدد عقد إنييستا
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.
آخر الأخبار:
انفجار ضخم بمحطة غاز يهز عاصمة غانا ومقتل عدد غير معلوم
اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر في مدينة صبراتة الليبية
راخوي: الوقت لا يزال متاحا للتراجع عن قرار استقلال كاتالونيا
إحباط محاولة تقدم للمرتزقة واستهداف تجمعات لهم في تعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إعلام العدوان السعودي يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده
[08/أكتوبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع وإصابة سبعة من جنوده في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة محققة إصابات مباشرة في صفوفهم خلال الساعات الماضية .

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع أربعة من جنوده هم : عبدالإله عوض محسن الحبلاني ، أحمد عبدربه عبدالله الخزمري الزهراني ، حمدان عوده مبارك المسعودي و صادق حميد مسيعيد الدبور الحويطي ، وكذا إصابة كل من : مفرح عوفان الحازمي ، سالم بن صالح الصيعري و ناصر على الختيلي الحربي في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية .

وأكد المصدر مصرع عسكريين سعوديين وتدمير آلية محملة بالجنود بصاروخ موجه أثناء تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحف باتجاه موقع الشرفة في نجران .

و استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع نهوقة ، أبو همدان ، السديس ، غرب رجلا ، المخروق الصغير وغرب الفواز ، كما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في موقع الضبعة و خلف موقع الطلعة بنجران محققة إصابات مباشرة .

وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة العسكرية فجّرت آلية عسكرية في تبة الرمضة بجيزان و مصرع من كانوا على متنها ، في حين استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع العبادية ، الكرس والمصفوقة ، وتم استهداف تجمعات أخرى للجنود والمرتزقة في الطوال ، الرمضة والقنبور .

في عسير استهدفت وحدة الإسناد الصاروخي تجمعات الجنود السعوديين في معسكر الحاجر بصواريخ الكاتيوشا ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات أخرى لهم في المجمع الحكومي بالربوعة .

ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق جواد الغبس شقيق القيادي بجبهة حيفان بمحافظة تعز فهمان الغبس بنيران الجيش واللجان الشعبية ، كما لقي أربعة من المرتزقة مصرعهم في مناطق متفرقة بمدينة تعز .

ونفذ الجيش واللجان الشعبية هجوماً مباغتاً على تبة القرون في منطقة الكدحة بمديرية المعافر محافظة تعز أسفر عن مصرع وجرح أعداد من المرتزقة ، و شن أبطال الجيش واللجان هجوماً على أحد مواقع المرتزقة في مديرية موزع نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في منطقة السيمن بمديرية ذباب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإعطاب رشاش عيار 12.7 ، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .

وأوضح المصدر أن خمسة من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم في مناطق متفرقة من مديرية صرواح محافظة مأرب ، وتم استهداف تجمعات لهم في وادي ربيعة بالمديرية بعدد من قذائف المدفعية .

سبأ
  المزيد من (محلي)
إحباط محاولة تقدم للمرتزقة واستهداف تجمعات لهم في تعز
الصحة تستنكر تمادي السعودية في قتل أطفال اليمن
استمرار المجازر المروعة لطيران العدوان بحق المواطنين
مصرع خمسة مرتزقة بنيران الجيش واللجان بمأرب
حكومة الشباب تنظم فعالية في الذكرى الأولى لمجزرة الصالة الكبرى
حكومة الشباب تطالب بالإفراج عن ثمانية بحارة معتقلين على متن بارجة سعودية
أسر شهداء وجرحى جريمة العدوان بالصالة الكبرى تضع الورود بموقع الجريمة
استكمال المرحلة الأولى من الحصر والتقييم للأجهزة الأمنية بالحديدة
إستهداف تجمع لمرتزقة العدوان شرق صرواح بمأرب
استهداف تجمعات ومواقع للجيش السعودي في نجران وجيزان وعسير
العدوان السعودي على اليمن
الصحة تستنكر تمادي السعودية في قتل أطفال اليمن
[08/أكتوبر/2017]
استمرار المجازر المروعة لطيران العدوان بحق المواطنين
[08/أكتوبر/2017]
حكومة الشباب تنظم فعالية في الذكرى الأولى لمجزرة الصالة الكبرى
[07/أكتوبر/2017]
حكومة الشباب تطالب بالإفراج عن ثمانية بحارة معتقلين على متن بارجة سعودية
[07/أكتوبر/2017]
أسر شهداء وجرحى جريمة العدوان بالصالة الكبرى تضع الورود بموقع الجريمة
[07/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by