محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعلام العدوان السعودي يعترف بمصرع وإصابة عدد من جنوده صنعاء ـ سبأ:

اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع وإصابة سبعة من جنوده في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية ، فيما استهدفت المدفعية تجمعات للجيش السعودي والمرتزقة محققة إصابات مباشرة في صفوفهم خلال الساعات الماضية .



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع أربعة من جنوده هم : عبدالإله عوض محسن الحبلاني ، أحمد عبدربه عبدالله الخزمري الزهراني ، حمدان عوده مبارك المسعودي و صادق حميد مسيعيد الدبور الحويطي ، وكذا إصابة كل من : مفرح عوفان الحازمي ، سالم بن صالح الصيعري و ناصر على الختيلي الحربي في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية .



وأكد المصدر مصرع عسكريين سعوديين وتدمير آلية محملة بالجنود بصاروخ موجه أثناء تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحف باتجاه موقع الشرفة في نجران .



و استهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع نهوقة ، أبو همدان ، السديس ، غرب رجلا ، المخروق الصغير وغرب الفواز ، كما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة في موقع الضبعة و خلف موقع الطلعة بنجران محققة إصابات مباشرة .



وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة العسكرية فجّرت آلية عسكرية في تبة الرمضة بجيزان و مصرع من كانوا على متنها ، في حين استهدفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في مواقع العبادية ، الكرس والمصفوقة ، وتم استهداف تجمعات أخرى للجنود والمرتزقة في الطوال ، الرمضة والقنبور .



في عسير استهدفت وحدة الإسناد الصاروخي تجمعات الجنود السعوديين في معسكر الحاجر بصواريخ الكاتيوشا ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات أخرى لهم في المجمع الحكومي بالربوعة .



ولفت المصدر إلى مصرع القيادي المرتزق جواد الغبس شقيق القيادي بجبهة حيفان بمحافظة تعز فهمان الغبس بنيران الجيش واللجان الشعبية ، كما لقي أربعة من المرتزقة مصرعهم في مناطق متفرقة بمدينة تعز .



ونفذ الجيش واللجان الشعبية هجوماً مباغتاً على تبة القرون في منطقة الكدحة بمديرية المعافر محافظة تعز أسفر عن مصرع وجرح أعداد من المرتزقة ، و شن أبطال الجيش واللجان هجوماً على أحد مواقع المرتزقة في مديرية موزع نتج عنه سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في منطقة السيمن بمديرية ذباب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإعطاب رشاش عيار 12.7 ، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي .



وأوضح المصدر أن خمسة من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم في مناطق متفرقة من مديرية صرواح محافظة مأرب ، وتم استهداف تجمعات لهم في وادي ربيعة بالمديرية بعدد من قذائف المدفعية .

سبأ [08/أكتوبر/2017]سبأ