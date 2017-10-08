محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استمرار المجازر المروعة لطيران العدوان بحق المواطنين صنعاء - سبأ:

ارتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي مجزرة مروعة خلال الساعات الماضية أسفرت عن استشهاد وإصابة 12 مواطناً بينهم نساء وأطفال .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 12 مواطناً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين شهيد وجريح جراء استهداف طيران العدوان منازل المواطنين بمنطقة يختل شمال المخا في محافظة تعز .



وأشار المصدر إلى ان طائرة بدون طيار تابعة للعدوان شنت غارة على منطقة يختل في المخا ، فيما شن الطيران الحربي غارتين على مديرية المطمة بمحافظة الجوف وغارة على منطقة هجر كحلان في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة .



في محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على منطقتي الحصامة والظاهر بمديرية الظاهر وألقى أكثر من عشر قنابل عنقودية على مزارع المواطنين بمديرية باقم كما تعرضت المزارع بالمديرية ومنطقة آل عمري بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي سعودي .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة مشعر بمديرية مستبا و 15 غارة على مديرية حرض في محافظة حجة والحثيرة والرمضة في جيزان .



ولفت إلى أن الطيران المعادي شن ثماني غارات على الشرفة في نجران ، فيما استهدف طيران الأباتشي بأكثر من 100 صاروخ منطقة الربوعة في عسير

سبأ [08/أكتوبر/2017]سبأ