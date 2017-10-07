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آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:22:34ص
اجتماع مشترك للمجلس السياسي الأعلى ومجلسي النواب والوزراء (مكتمل)
رأس الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء اجتماعاً مشتركاً للمجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
فروانة: الاحتلال اعتقل 370 فلسطينية خلال عامين
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
برشلونة يجدد عقد إنييستا
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.
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العدوان السعودي على اليمن
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مصرع خمسة مرتزقة بنيران الجيش واللجان بمأرب
[08/أكتوبر/2017]
مأرب - سبأ :
لقي خمسة من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم أمس بنيران الجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواح بمأرب.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع خمسة مرتزقة بعمليات قنص بمواقع متفرقة بمديرية صرواح.
سبـأ
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