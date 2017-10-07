[07/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
نظمت حكومة شباب اليمن مساء اليوم بصنعاء فعالية في الذكرى السنوية الأولى لجريمة العدوان بالصالة الكبرى.
وأكدت رئيسة حكومة شباب اليمن هناء الفقيه على ضرورة إحياء هذه الذكرى والفاجعة الآليمة على قلوب كل اليمنيين، والتنديد بجرائم الحرب التي يرتكبها العدوان بحق أبناء الشعب اليمني في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى أن الهدف من الفعالية إيصال رسالة وصوت الشعب اليمني إلى كل أحرار العالم وحثهم على أتخاذ موقف لإيقاف هذه الجرائم والحرب العبثية على اليمن منذ أكثر من عامين.
واستنكر المشاركون في الفعالية إمعان تحالف العدوان على ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان.
سبـأ