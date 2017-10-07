[07/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
أدانت حكومة شباب اليمن المستقل استمرار تحالف العدوان السعودي في استهداف الصيادين بمحافظة الحديدة وسط صمت وتخاذل المجتمع الدولي.
وأستنكرت وزارة الثروة السمكية بحكومة شباب اليمن المستقل في بيان صادر عنها اليوم تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إقدام احدى بارجات العدوان على إحتجاز ثمانية بحارة وسبعة أخرين أفرجتهم عنهم اليوم بعد التحقيق معهم وأخذ تعهدات بعدم العودة للإصطياد.
وأشار البيان إلى أن طاقم البارجة السعودية المعادية أعترضوا ناخوذة رقم 2415 ص2 للبحار عبده سعيد مريري في عرض البحر واعتقاله وسبعة أخرين من البحارة ممن كانوا معه وإخضاعهم للإستجواب والتحقيق لمدة ثمان ساعات بطريقة تعسفية.
وطالب البيان بسرعة الإفراج عن ثمانية بحارة أخرين تم اعتقالهم في وقت سابق من على متن ناخوذة البحار قاسم المزجاجي، وتم تكبيلهم على متن البارجة السعودية الذي يمارس طاقمها صنوف التعذيب بحقهم.
وأكدت وزارة الثروة السمكية بحكومة الشباب رفضها للأساليب التعسفية والعدوانية الذي تقوم بها دول تحالف العدوان السعودي بحق الصيادين واليمن عموما.
سبـأ