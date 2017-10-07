ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 08 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:22:34ص
اجتماع مشترك للمجلس السياسي الأعلى ومجلسي النواب والوزراء (مكتمل)
رأس الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء اجتماعاً مشتركاً للمجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
فروانة: الاحتلال اعتقل 370 فلسطينية خلال عامين
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
برشلونة يجدد عقد إنييستا
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.
آخر الأخبار:
مصرع خمسة مرتزقة بنيران الجيش واللجان بمأرب
حكومة الشباب تنظم فعالية في الذكرى الأولى لمجزرة الصالة الكبرى
حكومة الشباب تطالب بالإفراج عن ثمانية بحارة معتقلين على متن بارجة سعودية
أسر شهداء وجرحى جريمة العدوان بالصالة الكبرى تضع الورود بموقع الجريمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
حكومة الشباب تطالب بالإفراج عن ثمانية بحارة معتقلين على متن بارجة سعودية
[07/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أدانت حكومة شباب اليمن المستقل استمرار تحالف العدوان السعودي في استهداف الصيادين بمحافظة الحديدة وسط صمت وتخاذل المجتمع الدولي.

وأستنكرت وزارة الثروة السمكية بحكومة شباب اليمن المستقل في بيان صادر عنها اليوم تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إقدام احدى بارجات العدوان على إحتجاز ثمانية بحارة وسبعة أخرين أفرجتهم عنهم اليوم بعد التحقيق معهم وأخذ تعهدات بعدم العودة للإصطياد.

وأشار البيان إلى أن طاقم البارجة السعودية المعادية أعترضوا ناخوذة رقم 2415 ص2 للبحار عبده سعيد مريري في عرض البحر واعتقاله وسبعة أخرين من البحارة ممن كانوا معه وإخضاعهم للإستجواب والتحقيق لمدة ثمان ساعات بطريقة تعسفية.

وطالب البيان بسرعة الإفراج عن ثمانية بحارة أخرين تم اعتقالهم في وقت سابق من على متن ناخوذة البحار قاسم المزجاجي، وتم تكبيلهم على متن البارجة السعودية الذي يمارس طاقمها صنوف التعذيب بحقهم.

وأكدت وزارة الثروة السمكية بحكومة الشباب رفضها للأساليب التعسفية والعدوانية الذي تقوم بها دول تحالف العدوان السعودي بحق الصيادين واليمن عموما.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مصرع خمسة مرتزقة بنيران الجيش واللجان بمأرب
حكومة الشباب تنظم فعالية في الذكرى الأولى لمجزرة الصالة الكبرى
أسر شهداء وجرحى جريمة العدوان بالصالة الكبرى تضع الورود بموقع الجريمة
استكمال المرحلة الأولى من الحصر والتقييم للأجهزة الأمنية بالحديدة
إستهداف تجمع لمرتزقة العدوان شرق صرواح بمأرب
استهداف تجمعات ومواقع للجيش السعودي في نجران وجيزان وعسير
طيران العدوان يشن 23 غارة على حجة وجيزان ونجران
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في تعز
طيران العدوان يشن غارتين ويلقي 10 قنابل عنقودية على صعدة
غدا انطلاق حملة تغريدات مرور عام على مجزرة الصالة الكبرى
العدوان السعودي على اليمن
حكومة الشباب تنظم فعالية في الذكرى الأولى لمجزرة الصالة الكبرى
[07/أكتوبر/2017]
حكومة الشباب تطالب بالإفراج عن ثمانية بحارة معتقلين على متن بارجة سعودية
[07/أكتوبر/2017]
أسر شهداء وجرحى جريمة العدوان بالصالة الكبرى تضع الورود بموقع الجريمة
[07/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 23 غارة على حجة وجيزان ونجران
[07/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين ويلقي 10 قنابل عنقودية على صعدة
[07/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by