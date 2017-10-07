[07/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :
استكملت لجنة الحصر والتقييم بأمن محافظة الحديدة المرحلة الأولى من النزول الميداني إلى الإدارات الأمنية في مديريات المحافظة .
وأوضح مدير شئون الضباط بإدارة أمن المحافظة رئيس اللجنة العقيد محمد مهيم، أن الحصر والتقييم شمل كافة الإدارات الأمنية والخدمية التابعة لإدارة أمن المحافظة بالإضافة إلى وضع واحتياجات منتسبي أمن المحافظة.
وأكد على أهمية هذه المرحلة في رفع مستوى كفاءة وقدرات الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة وضبط مرتكبيها.. لافتا إلى أنه تم خلال النزول توزيع استمارات التقييم والتوصيف الوظيفي وشرح آلية تعبئة البيانات.
وكان مدير أمن المحافظة العميد عبد الحميد المؤيد وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ الحصر بكافة المرافق الأمنية بالمحافظة والنزول للإدارات والأقسام بدء بمديريات مركز المحافظة خلال أكتوبر الجاري، لتفقد مستوى أداء وفاعلية أجهزة الأمن بالمحافظة.
سبـأ