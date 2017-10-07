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آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:36:27م
اجتماع مشترك للمجلس السياسي الأعلى ومجلسي النواب والوزراء (مكتمل)
رأس الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء اجتماعاً مشتركاً للمجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
فروانة: الاحتلال اعتقل 370 فلسطينية خلال عامين
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
برشلونة يجدد عقد إنييستا
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.
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إستهداف تجمع لمرتزقة العدوان شرق صرواح بمأرب
[07/أكتوبر/2017]
مأرب - سبأ :
دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعا لمرتزقة العدوان بوادي الربيعة بمديرية صرواح بمأرب.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القصف المدفعي أصاب هدفه وأوقع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.
سبـأ
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