محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استهداف تجمعات ومواقع للجيش السعودي في نجران وجيزان وعسير نجران - سبأ :

دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجيش السعودي ومرتزقته في نجران ، جيزان وعسير وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجيش السعودي في مواقع الضبعة ، السديس ، غرب رجلا ، المخروق الصغير وغرب الفواز في نجران.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت أيضا تجمعات للجنود السعوديين في موقعي نهوقة وأبو همدان وخلف موقع الطلعة بنجران، محققة إصابات مباشرة.



وفي جيزان أوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الطوال ،الرمضة والقنبور.. لافتا إلى أن وحدة الهندسة العسكرية دمرت آلية عسكرية سعودية في تبة الرمضة ومصرع من كانوا على متنها.



وأكد المصدر أن وحدة الإسناد الصاروخي استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في معسكر الحاجر بصواريخ الكاتيوشا، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم في المجمع الحكومي بالربوعة في عسير.

سبـأ [07/أكتوبر/2017]سبـأ