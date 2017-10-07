[07/أكتوبر/2017]
صعدة - سبأ :
أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة صعدة الأسبوع الماضي خمسة آلاف و382 شهادة ميلاد منها ثلاثة آلاف و253 شهادة للإناث وألفين و129 شهادة للذكور .
وأشاد وكيل مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم خلال زيارته لمحافظة صعدة واطلاعه على حملة تسجيل المواليد التي تنفذها المصلحة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بجهود العاملين بفرع المحافظة، رغم التحليق المستمر لطيران العدوان والقصف المتواصل وتدمير المنشآت الحكومية والخاصة والاستهداف المتكرر للمنازل والأسواق والسيارات.
فيما أشار مدير فرع المصلحة بصعدة العقيد عيضة معقل إلى أن الحملة تستهدف مديريات مدينة صعدة ، سحار ، الصفراء ، مجز ، الحشوة ومنبه .
وأوضح أن الفرق الميدانية ستنتقل إلى تلك المديريات في تحد لطيران العدوان وقصفه المباشر وذلك بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين .. معبرا عن أمله في تفاعل المواطنين مع الحملة والمبادرة في تسجيل أطفالهم للحصول على شهادات الميلاد .
سبـأ