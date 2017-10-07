ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:53:58م
اجتماع مشترك للمجلس السياسي الأعلى ومجلسي النواب والوزراء
رأس الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء اجتماعاً مشتركاً للمجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
فروانة: الاحتلال اعتقل 370 فلسطينية خلال عامين
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
برشلونة يجدد عقد إنييستا
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.
آخر الأخبار:
وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد السلام الأوروبي
دورة حول المناصرة الإعلامية لقضايا التنمية المستدامة بصنعاء
النيابة الجزائية بأمانة العاصمة تباشر التحقيق في قضية اختطاف الطفلة بثينة
وقفة بذمار في أربعينية شهداء مجزرة العدوان في بيت العذري بأرحب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد السلام الأوروبي
[07/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم الرئيس التنفيذي لمعهد السلام الأوروبي مارتن قريفيتش والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.

وفي اللقاء استعرض وزير الخارجية ما يمارسه العدوان من إنتهاكات للقانون الإنساني الدولي تصل إلى مستوى جرائم حرب إبادة، وكذا ممارسته للعقاب الجماعي بحق الشعب اليمني.

وجدد التأكيد على موقف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الواضح بإتجاه السلام المشرف وليس الاستسلام.

وقال الوزير شرف " إن أي سلام تتحدث عنه السعودية والإمارات ومن يواليها، لا يمكن الحديث عنه قبل خطوات تثبت النوايا في السلام من خلال إجراءات من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني الذي هو المستهدف الرئيسي من كل تعديات وعقوبات تحالف العدوان المتمثلة بالقصف اليومي المتعمد لكل شيء والحصار المفروض على الموانئ وإغلاق مطار صنعاء وتأخير دخول المعونات الإنسانية ومضايقة المواطنين المسافرين من المناطق غير المحتلة عبر عدن وسيئون واعتقالهم وإساءة معاملتهم على مسمع ومرأى من العالم ".

وأشار وزير الخارجية إلى أنه وبالرغم من كل ذلك الأذى البالغ الذي يرتكب ضد الشعب اليمني الصامد والصابر وعلى مدى عامين وسبعة أشهر فإن اليد ممدودة للسلام بنفس القدر الذي هي ممدودة للدفاع عن الوطن ومقدراته وكرامته وسيادته.

فيما عبر الرئيس التنفيذي لمعهد السلام الأوروبي عن سعادته بهذا اللقاء لتداول الرأي حول الأوضاع في اليمن والسبل المتاحة لتيسير السلام ووقف النزاع والوصول إلى البدائل التي تؤدي إلى سلام مستدام يراعي تطلعات الشعب اليمني وشعوب المنطقة كافة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
دورة حول المناصرة الإعلامية لقضايا التنمية المستدامة بصنعاء
النيابة الجزائية بأمانة العاصمة تباشر التحقيق في قضية اختطاف الطفلة بثينة
وقفة بذمار في أربعينية شهداء مجزرة العدوان في بيت العذري بأرحب
الرئيس الصماد يعزي في وفاة المناضل اللواء حسين العابد
اجتماع بحجة يستعرض مخرجات اللقاء الوطني الموسع للتعليم
مناقشة أداء المكاتب الإيرادية بحجة خلال النصف الأول
اجتماع مشترك للمجلس السياسي الأعلى ومجلسي النواب والوزراء
أمانة العاصمة: إحياء الذكرى الثانية لمجزرة عرس سنبان
افتتاح مشروع مياه الرضائي بمديرية الشعر في إب
مناقشة سير عمل فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حجة

العدوان السعودي على اليمن
12 شهيد وجريح حصيلة أولية لجريمة طيران العدوان في المخا بتعز
[07/أكتوبر/2017]
شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلا في المخا بتعز
[07/أكتوبر/2017]
تدمير آلية بنجران وطيران الأباتشي يقصف الربوعة بأكثر من 100 صاروخ
[07/أكتوبر/2017]
قصف صاروخي بقنابل عنقودية على مناطق متفرقة بصعدة
[07/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية مستبا بحجة
[07/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by