دورة حول المناصرة الإعلامية لقضايا التنمية المستدامة بصنعاء [07/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال المناصرة الإعلامية لقضايا التنمية المستدامة، ينظمها إتحاد الإعلاميين اليمنيين بالتعاون مع مؤسسة إعداد للتنمية المستدامة ومركز بناء الوعي للتدريب.



تهدف الدورة في ثلاثة أيام رفد 26 إعلاميا من عدد من المؤسسات والوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة، معارف حول مفهوم المناصرة وأهدافها وأنواعها ومفاهيم التنمية المستدامة ومراحلها ودور الإعلام في المناصرة.



وأشار مدير مركز بناء الوعي للتدريب محمد الوريث وعضو مجلس إدارة اتحاد الإعلاميين اليمنيين حسن شرف الدين والمدير التنفيذي لمؤسسة إعداد للتنمية المستدامة محمد الشهاري إلى ضرورة تدريب الإعلاميين في اليمن على المناصرة لقضايا التنمية المستدامة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.



وأكدت الكلمات أهمية دور الاعلام في المناصرة لكافة قضايا المجتمع .. حاثة المشاركين على الإستفادة من كل ما سيتلقونه من مهارات بما من شأنه تفعيل دور وسائل الإعلام في مناصرة القضايا التي تهم المجتمع.

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