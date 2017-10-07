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آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:53:58م
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النيابة الجزائية بأمانة العاصمة تباشر التحقيق في قضية اختطاف الطفلة بثينة
[07/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
باشرت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم التحقيق في جريمة إختطاف الطفلة بثينة محمد منصور سعد الريمي البالغة من العمر ست سنوات.

وقال مصدر قضائي بالنيابة الجزائية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" إن النيابة الجزائية تسلمت ملف جريمة إختطاف الطفلة بثينة من جهاز الأمن القومي ".

وأكد أن النيابة لن تألوا جهدا في القيام بدورها في التحقيق والتصرف في القضية وإحالتها إلى المحكمة وفقا للقانون مع كل من له علاقة بالقضية سواء من الداخل أو الخارج.

والطفلة بثينة هي الناجية الوحيدة من أسرتها، التي استهدف منزلها طيران العدوان بفج عطان بالعاصمة صنعاء بغارة مباشرة فجر الـ25 أغسطس الماضي.

يذكر أن تحالف العدوان أقر بشن الغارة التي تسببت باستشهاد 14 مواطنا بينهم والد الطفلة وخمسة من أشقائها وخالها، بالإضافة إلى إصابة 12 مواطن فيما أصيبت الطفلة بثينة بكسور وارتجاج في الجمجمة وتورم العينين.

ولاقت حادثة بثينة إهتماما محليا ودوليا كبيرين بعد أن ظهرت في صورة وهي متورمة الوجه تحاول فتح عينيها لرؤية من حولها في إحدى مشافي العاصمة صنعاء.
سبأ
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