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وقفة بذمار في أربعينية شهداء مجزرة العدوان في بيت العذري بأرحب
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وقفة بذمار في أربعينية شهداء مجزرة العدوان في بيت العذري بأرحب
[07/أكتوبر/2017] ذمار - سبأ:
نظم أهالي شهداء مجزرة العدوان في منطقة بيت العذري بمدرية أرحب اليوم وقفة بمقبرة العمودي في مدينة ذمار إحياء لأربعينية 21 شهيداً من أبناء مديرية مغرب عنس الذين سقطوا في تلك المجزرة المروعة.  

 وفي الوقفة أكد وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق أن جريمة استهداف طيران العدوان لاستراحة كانت تضم أكثر من مائة مواطن في منطقة بيت العذري بمديرية أرحب في 23 أغسطس الماضي تعد واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي الامريكي في اليمن.

 وأوضح أن هذه الجريمة وسائر الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها طيران تحالف العدوان منذ أكثر من عامين ستظل شاهدا على قبحه ووحشيته وصلفه وستكشف للأجيال المتعاقبة عن حقده الدفين على اليمن أرضا وإنسانا.

 من جانبهم استنكر أهالي شهداء مجزرة أرحب  من أبناء مديرية مغرب عنس الصمت الدولي المخزي تجاه الجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودي بحق الشعب اليمني  بصورة يومية على مرأى ومسمع العالم.

 وجددوا مطالبتهم للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية والحقوقية ، لإدانة مرتكبي مجزرة أرحب التي استشهد فيها 21 شخصا وأصيب 41  آخرين من أبناء مديرية مغرب عنس واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ لأهالي الضحايا حقوقهم.

 وأكد الأهالي احتفاظهم بحقهم في مقاضاة مرتكبي هذه المجزرة المروعة كمجرمي حرب وملاحقة قادة دول تحالف العدوان ومن تعاون معهم من الداخل أمام المحاكم المحلية والدولية.

 حضر الوقفة أسر الشهداء وذويهم وعدد من الشخصيات الاجتماعية والأعيان بالمديرية.
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