الرئيس الصماد يعزي في وفاة المناضل اللواء حسين العابد [07/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء حسين يحيي العابد بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.



وعبر الرئيس الصماد في برقية العزاء التي وجهها لأبناء الفقيد محمد ويحيى وعصام وفؤاد وعبدالرحمن وضياء وكافة آل العابد، عن خالص العزاء وصادق المواساة في هذا المصاب.



وأشار إلى أن المناضل اللواء حسين يحيي العابد كان من أبرز المشاركين في الدفاع عن الثورة اليمنية السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وكان له دوراً بارزاً في الوقوف ضد العدوان السعودي الأمريكي الغاشم ومرتزقة العدوان في الداخل والخارج.



وأشاد بإخلاص الفقيد وتفانيه في عمله في مختلف المواقع القيادية المدنية والعسكرية التي تقلدها في العديد من محافظات الجمهورية ومنها محافظات إب، البيضاء، حجة وصنعاء وأخرها رئيساً لشعبة القيادة العليا لمناضلي الثورة اليمنية.



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الوطن خسر برحيل المناضل العابد أحد القيادات العسكرية الشجاعة.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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