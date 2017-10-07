تظاهرات في مدريد وبرشلونة تأييدا لوحدة اسبانيا

مدريد - سبأ:

نظم عشرات الآلاف، اليوم تظاهرات في مدريد، وفي برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا، للمطالبة بوحدة إسبانيا، واعتماد الحوار لإنهاء أزمة استفتاء انفصال الإقليم، الذي جرى مطلع الشهر الجاري.





ورفع المتظاهرون في عدة ميادين في مدريد وبرشلونة شعارات بضرورة الحوار وتجنّب أزمة طويلة المدى، كما خرجت مظاهرات أخرى بساحة "كولون" في مدريد تطالب بوحدة إسبانيا ورفض الحوار مع الانفصاليين.





وارتدى كثيرون ثيابا بيضاء ودعوا لإجراء محادثات لنزع فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.





وليس من المستبعد أن يُعلن رئيس الاقليم كارليس بوجديمون انفصال كتالونيا عن إسبانيا، في كلمة سيلقيها أمام أعضاء البرلمان، الثلاثاء المقبل.

يذكر أن حكومة الإقليم أكدت نيتها عقد جلسة عامة للبرلمان الكتالوني، متحدية بذلك قرار المحكمة العليا في إسبانيا بتعليق الجلسة.



كما أشاعت الأزمة عدم ارتياح بين شركاء إسبانيا في الاتحاد الأوربي، وناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأمر مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، حسبما صرح مسؤول بالاتحاد الأوروبي.



ويتزايد القلق في العواصم الأوربية كذلك من الأثر السلبي الذي قد تتركه الأزمة على الاقتصاد الإسباني، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ومن احتمال امتداده لدول أخرى.

[07/أكتوبر/2017]سبأ