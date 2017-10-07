رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأولمبية اليمنية تنظم ندوة توعوية حول المنشطات وتأثيراتها صنعاء - سبأ:

نظمت اللجنة الأولمبية اليمنية اليوم بصنعاء ندوة توعوية بعنوان "المنشطات وتاريخها وأضرارها وآثارها وعقوباتها على الرياضة والرياضيين".



وفي الندوة أكد أمين عام اللجنة الأولمبية اليمنية محمد الأهجري أهمية تثقيف الرياضيين في مختلف الجوانب المتعلقة بعملهم سيما في إعداد وبناء اللاعبين في الفئات العمرية وتوعيتهم بمخاطر وأضرار المنشطات وطرق التغذية السليمة وتجنب الإصابات الرياضية.



وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية نظمت خلال الفترة الماضية محاضرات متعلقة بعلوم الرياضة نفذها متخصصين من كلية التربية الرياضية واستهدفت مدربي مراكز إعداد الواعدين الذين تعدهم اللجنة.. لافتاً إلى أنها ستواصل الخطوات التكاملية في هذا المجال.



وفي الندوة استعرض أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات عزيز المقطري، تاريخ المنشطات في الرياضة وطرق الفحص ومسؤوليات المدرب والاستثناء العلاجي وقوانين انتهاك المنشطات بالإضافة إلى عدد من التعريفات.



فيما تناولت عضو لجنة مكافحة المنشطات الدكتورة دينا الأديمي أضرار المنشطات والعقاقير على صحة الرياضيين وأنواعها والأمراض التي تسببها لهم.



حضر الندوة عدد من الرياضيين ومدربي برنامج الواعدين الذي تنفذه اللجنة الأولمبية في ألعاب كرة القدم، المصارعة، التنس، كرة الطاولة، الملاكمة، والتايكواندو.

سبا [07/أكتوبر/2017]سبا