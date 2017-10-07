[07/أكتوبر/2017]
حجة - سبأ:
استعرض لقاء بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال الصوفي، مخرجات اللقاء الوطني الموسع للتعليم الذي عقد مطلع الشهر الجاري بصنعاء وترتيبات مكتب التربية بالمحافظة للعام الدراسي الجديد.
كما إستعرض اللقاء الذي ضم وكيل المحافظة إسماعيل المهيم والوكيل المساعد عادل شلي ومدير مكتب التربية بالمحافظة علي الأشول، ما تضمنته مخرجات اللقاء من مقترحات ومعالجات لقطاع التعليم ومنتسبيه.
وحث الوكيل الصوفي مكتب التربية بالمحافظة على تدارس المعالجات العملية القابلة للتنفيذ للتخفيف من الأوضاع الأقتصادية والمعيشية للمعلمين والبحث حلول عملية بالتعاون مع المنظمات المانحة من خلال التنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي.
وأكد حرص قيادة المحافظة على إستمرار العملية التعليمية والإرتقاء بها وفي مقدمة ذلك الإهتمام بالكوادر التعليمية وإيلائهم المزيد من الرعاية والبحث عن مصادر لتخفيف معاناتهم.
من جانبهما إستعرض الوكيل المهيم ومدير مكتب التربية بالمحافظة المقترحات المتعلقة باستمرار العملية التعليمية وإمكانية التواصل مع رجال المال والأعمال لدعم القطاع التعليمي ومنتسبيه.
وأكدا على أهمية تضافر الجهود للإرتقاء بالعملية التعليمية والإهتمام بكوادرها على ضوء ما تضمنه اللقاء الوطني الموسع للتعليم من معالجات.
سبأ