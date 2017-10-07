عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحكومة الفلسطينية تطالب بموقف دولي حازم لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية القدس المحتلة – سبأ :



دانت الحكومة الفلسطينية بأشد العبارات الاستيطان بجميع اشكاله وفي جميع مراحله .. مطالبة بموقف دولي حازم لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية بما في ذلك تنفيذ القرار الاممي رقم 2334.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها اليوم السبت ان الاستيطان غير قانوني وغير شرعي وباطل من اساسه، ويعتبر جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .. مؤكدة مجدداً ان الاستيطان هو العقبة الرئيسية في وجه الجهود الامريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات، وتخريب متعمد وإفشال مسبق لفرص السلام.



وعبرت الوزارة عن عميق أسفها واستهجانها من ردود الفعل الدولية الخجولة تجاه الاستيطان، خاصة تلك الدول التي تزعم دعمها لحل الدولتين وحرصها على مبادئ حقوق الانسان وتمسكها بحل الصراع بالطرق السلمية.



وذكرت في بيانها "انه وعلى مرأى ومسمع من العالم، يواصل أركان اليمين الحاكم في (اسرائيل) تبجحهم وتفاخرهم بتعميق الاستيطان وتوسيعه في الارض الفلسطينية المحتلة، في عملية استهزاء مستمرة بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، محاولين فرض حقائق سياسية جديدة على الارض، استناداً الى قوة الاحتلال وشريعة الغاب".



وتابعت "وفي هذا السياق تندرج تصريحات كل من وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، ونائبه ايلي دهان اللذين يبشران المستوطنين واليمين المتطرف في (إسرائيل) ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في ارض دولة فلسطين المحتلة" .



واشارت الى انه "هذه المرة حاول ليبرمان تبرير الاستيطان بأغراض دفاعية واهية لا تنطلي على أحد، منكراً ان الاستيطان يشكل عقبة في وجه السلام".



واعتبرت الوزارة الفلسطينية ان تمادي حكومة الاحتلال الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تغولها الاستيطاني "دليل قاطع على غياب شريك السلام الاسرائيلي، ما يستدعي وبالضرورة موقفاً أمريكياً ودولياً حازماً لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية، بما في ذلك تنفيذ القرار الاممي رقم 2334.

سبأ [07/أكتوبر/2017]سبأ