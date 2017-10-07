ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 07 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:53:58م
اجتماع مشترك للمجلس السياسي الأعلى ومجلسي النواب والوزراء
رأس الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء اجتماعاً مشتركاً للمجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
فروانة: الاحتلال اعتقل 370 فلسطينية خلال عامين
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تميز يوما في قمعها ومعاملتها القاسية وانتهاكاتها الجسيمة فيما بين الفلسطينيين، ذكورا كانوا أو إناثا.
صندوق النقد يؤكد نمو الناتج المحلي لقبرص بمعدل 6 ر 3 بالمائة
أكد صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي لقبرص نما بمعدل 6 ر 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2017 مقارنة ب 8 ر 2 بالمائة في النصف الأول من عام 2016.
برشلونة يجدد عقد إنييستا
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده أندريس إنييستا، دون تحديد نهاية للعقد.
آخر الأخبار:
وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد السلام الأوروبي
دورة حول المناصرة الإعلامية لقضايا التنمية المستدامة بصنعاء
النيابة الجزائية بأمانة العاصمة تباشر التحقيق في قضية اختطاف الطفلة بثينة
وقفة بذمار في أربعينية شهداء مجزرة العدوان في بيت العذري بأرحب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
انطلاق منافسات بطولة يمن موبايل للتنس بصنعاء
[07/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:
انطلقت اليوم بصنعاء منافسات بطولة يمن موبايل المفتوحة الرابعة للتنس على ملاعب الاتحاد العام للتنس والاسكواش التي ينظمها الاتحاد للعبة وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.

يشارك في منافسات البطولة 140 لاعبا ولاعبة من فئات الرجال ، الشباب ، الناشئين ، الرواد ، الفتيات والمعاقين حركيا .

جاءت نتائج اليوم الأول على النحو الآتي :

فئة البراعم :

فاز اللاعب عبد العزيز العلفي على اللاعب زكريا المتوكل ، اللاعب أيهم لطف على اللاعب شهاب المروني ، و فاز اللاعب أحمد الدبعي على اللاعب احمد الناشري ، كما فاز اللاعب أسامة رمضان على اللاعب يوسف سلامه.

وفي فئة الناشئين فاز اللاعب أسامة رمضان على اللاعب يوسف عنقاد ، كما فاز اللاعب احمد عبادل على اللاعب محمد بدري ، و اللاعب سهيل الصعيدي على اللاعب محمد الصنعاني ، و فاز اللاعب الياس الصادق على اللاعب محمد مزود .

وفي فئة الشباب فاز اللاعب إبراهيم الفضيل على اللاعب محمد الكباري ، فاز اللاعب الحسن حبيب على اللاعب إبراهيم سند ، و فاز اللاعب منيع المقالح على اللاعب حسين السقاف ، اللاعب أحمد المغربي على اللاعب محمد حطرم ، كما فاز اللاعب سلطان المسمري على اللاعب يوسف مبارك.

وفي فئة الرواد فاز اللاعب لطف الذرة على اللاعب احمد الديلمي فوز اللاعب محمد هبه على اللاعب احمد الصادق.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
الأولمبية اليمنية تنظم ندوة توعوية حول المنشطات وتأثيراتها
بدء دورة إنعاشية لحكام كرة السلة
تأهل نادال الى الدور النهائي في بطولة الصين للتنس
تأهل اللاعبة الرومانية هاليب في نهائي بطولة بكين للتنس
برشلونة يجدد عقد إنييستا
انطلاق بطولة يمن موبايل لفئات التنس غدا بصنعاء
اللجنة الأولمبية الدولية توقف رئيس الأولمبية البرازيلية مؤقتاً
الكرواتي شيليتش يتأهل الى قبل نهائي بطولة اليابان المفتوحة للتنس للرجال
روسيا تلتقي كوريا الجنوبية غداً استعداداً لنهائيات كأس العالم لكرة القدم
نادال يتأهل إلى نصف نهائي بطولة بكين

العدوان السعودي على اليمن
12 شهيد وجريح حصيلة أولية لجريمة طيران العدوان في المخا بتعز
[07/أكتوبر/2017]
شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان استهدفت منزلا في المخا بتعز
[07/أكتوبر/2017]
تدمير آلية بنجران وطيران الأباتشي يقصف الربوعة بأكثر من 100 صاروخ
[07/أكتوبر/2017]
قصف صاروخي بقنابل عنقودية على مناطق متفرقة بصعدة
[07/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية مستبا بحجة
[07/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by