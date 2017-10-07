رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انطلاق منافسات بطولة يمن موبايل للتنس بصنعاء صنعاء - سبأ:

انطلقت اليوم بصنعاء منافسات بطولة يمن موبايل المفتوحة الرابعة للتنس على ملاعب الاتحاد العام للتنس والاسكواش التي ينظمها الاتحاد للعبة وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.



يشارك في منافسات البطولة 140 لاعبا ولاعبة من فئات الرجال ، الشباب ، الناشئين ، الرواد ، الفتيات والمعاقين حركيا .



جاءت نتائج اليوم الأول على النحو الآتي :



فئة البراعم :



فاز اللاعب عبد العزيز العلفي على اللاعب زكريا المتوكل ، اللاعب أيهم لطف على اللاعب شهاب المروني ، و فاز اللاعب أحمد الدبعي على اللاعب احمد الناشري ، كما فاز اللاعب أسامة رمضان على اللاعب يوسف سلامه.



وفي فئة الناشئين فاز اللاعب أسامة رمضان على اللاعب يوسف عنقاد ، كما فاز اللاعب احمد عبادل على اللاعب محمد بدري ، و اللاعب سهيل الصعيدي على اللاعب محمد الصنعاني ، و فاز اللاعب الياس الصادق على اللاعب محمد مزود .



وفي فئة الشباب فاز اللاعب إبراهيم الفضيل على اللاعب محمد الكباري ، فاز اللاعب الحسن حبيب على اللاعب إبراهيم سند ، و فاز اللاعب منيع المقالح على اللاعب حسين السقاف ، اللاعب أحمد المغربي على اللاعب محمد حطرم ، كما فاز اللاعب سلطان المسمري على اللاعب يوسف مبارك.



وفي فئة الرواد فاز اللاعب لطف الذرة على اللاعب احمد الديلمي فوز اللاعب محمد هبه على اللاعب احمد الصادق.



سبأ [07/أكتوبر/2017]سبأ